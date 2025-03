Cannabis come alternativa agli oppioidi nel trattamento del dolore cronico: un nuovo studio

Pubblicità

Un recente studio ha rivelato che l’uso quotidiano di cannabis è legato a tassi più elevati di cessazione dell’uso di oppioidi, soprattutto tra gli uomini che soffrono di dolore cronico. Questa scoperta aggiunge nuove prove sui potenziali benefici della cannabis come alternativa terapeutica, suggerendo che l’uso regolare di cannabis possa contribuire ad abbattere la dipendenza da oppioidi, riducendo i rischi associati all’uso di queste sostanze.

Lo studio, condotto dal British Columbia Centre on Substance Abuse, dall’University of British Columbia e dalla Simon Fraser University, ha monitorato un campione di 1.242 persone che facevano uso di droghe e convivevano con dolore cronico tra il 2014 e il 2022. Di questi, 764 hanno smesso di assumere oppioidi, e i dati hanno mostrato che coloro che consumavano cannabis quotidianamente avevano maggiori probabilità di interrompere l’uso di oppioidi rispetto a chi consumava meno frequentemente o non consumava affatto cannabis.

Un impatto più forte sugli uomini: le differenze di genere nel comportamento di cessazione

Lo studio ha inoltre analizzato le differenze di sesso, osservando che l’uso quotidiano di cannabis era particolarmente associato a un aumento della cessazione degli oppioidi tra i maschi. Questa osservazione suggerisce che l’effetto della cannabis nel trattamento della dipendenza da oppioidi potrebbe variare tra i sessi, un aspetto che merita ulteriori approfondimenti.

Secondo i ricercatori, queste differenze potrebbero indicare che gli uomini rispondono in modo diverso agli effetti della cannabis rispetto alle donne. La necessità di ulteriori ricerche è dunque cruciale per comprendere meglio i meccanismi alla base di questo fenomeno e per esplorare come la cannabis possa essere integrata in programmi di trattamento per la dipendenza da oppioidi, con particolare attenzione alle differenze di genere.

L’approccio alla legalizzazione e gli effetti sul consumo di oppioidi

Questa ricerca si inserisce in un filone crescente di studi che esaminano l’associazione tra la legalizzazione della cannabis e la riduzione dell’uso di oppioidi. Ad esempio, un’indagine negli Stati Uniti ha mostrato che negli stati dove la cannabis è stata legalizzata, le prescrizioni di oppioidi per il trattamento del dolore sono diminuite significativamente. Questi risultati suggeriscono che la legalizzazione della cannabis potrebbe avere un effetto sostitutivo, spingendo i pazienti a optare per la cannabis invece che per i farmaci da prescrizione, in particolare nel trattamento del dolore cronico.

Un altro studio, finanziato dal National Institute on Drug Abuse, ha esaminato i registri delle prescrizioni di oppioidi e ha rilevato che, dopo la legalizzazione, non solo sono diminuiti i farmaci oppioidi, ma sono aumentati marginalmente i farmaci antidolorifici non oppioidi, come i FANS. Questo potrebbe essere un ulteriore indicatore di come la cannabis possa fungere da alternativa per i pazienti, riducendo la necessità di antidolorifici tradizionali.

Cannabis terapeutica come sostituto degli oppioidi da prescrizione

Infine, uno studio recente ha suggerito che la cannabis terapeutica potrebbe anche ridurre le transazioni finanziarie tra i produttori di oppioidi e i medici specializzati nel trattamento del dolore, dimostrando come l’accesso alla cannabis possa diminuire la dipendenza dagli oppioidi prescritti. Questo fenomeno, infatti, si traduce in una minore disponibilità di farmaci oppioidi sul mercato, mentre la cannabis viene sempre più vista come una valida alternativa terapeutica.

Conclusioni

L’uso quotidiano di cannabis potrebbe rivelarsi una strategia efficace per chi cerca di smettere di usare oppioidi, soprattutto tra gli uomini. Tuttavia, questo studio evidenzia anche la necessità di ulteriori ricerche per esplorare le differenze di sesso e per meglio comprendere come la cannabis possa essere integrata nei programmi di trattamento per la dipendenza da oppioidi. Con l’aumento della legalizzazione della cannabis, la possibilità di utilizzare questa sostanza come alternativa terapeutica offre nuove opportunità per migliorare la gestione del dolore e ridurre i rischi legati agli oppioidi.

