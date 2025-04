Cannabis Light: Daniele Nahum fuma una canna light contro il Dl Sicurezza

Oggi, con un gesto simbolico, Daniele Nahum, consigliere di Azione a Palazzo Marino, ha acceso una canna di cannabis light per manifestare il suo dissenso verso il dl sicurezza proposto dal governo Meloni, che rischia di compromettere un intero settore economico. “Oggi ci accendiamo questa cannabis light e la dedica è al governo Meloni e quel simpatico burlone del ministro Salvini, che vogliono polverizzare due miliardi di euro di indotto all’anno e 22.000 posti di lavoro per una sostanza che non è psicotropa e non fa assolutamente nulla”, ha dichiarato Nahum, criticando apertamente la proposta che mira a vietare la produzione di cannabis light in Italia.

Il consigliere ha spiegato come il decreto rischi di avere gravi conseguenze economiche e sociali, andando a danneggiare non solo gli imprenditori e i lavoratori del settore, ma anche l’intero sistema giuridico e penale italiano. “È una proposta folle – ha aggiunto Nahum – che ingrossa solo le mafie e peggiorerà il sovraffollamento carcerario”. Il timore di Nahum è che, con il divieto di produzione della cannabis light, gli imprenditori che da oltre dieci anni hanno investito nel settore vengano trattati alla stregua di criminali, accusati ingiustamente di traffico di sostanze stupefacenti, come se fossero associabili a figure come Pablo Escobar.

Cannabis light: la denuncia

La denuncia di Nahum si concentra anche sull’assurdità di questa politica, che sembra privilegiare l’industria del vino rispetto a una sostanza che, secondo l’esponente di Azione, è molto meno invasiva per la salute e la società. “Va legalizzata la cannabis in generale”, ha dichiarato il consigliere, sottolineando come il proibizionismo non faccia altro che alimentare il potere delle organizzazioni mafiose, creando un mercato sommerso che sottrae risorse allo Stato. Inoltre, ha evidenziato come la cannabis light, una sostanza priva di effetti psicoattivi significativi, venga trattata come una droga pericolosa, mentre al contempo il vino, noto per i danni fisici e sociali che provoca ogni anno, non subisca alcuna limitazione.

Infine, Nahum ha criticato il comportamento dei ministri, in particolare quello di Salvini, che sembra essere più disposto a “prostrarsi” al Vinitaly, evento simbolo dell’industria del vino, che a sostenere una politica di legalizzazione della cannabis. Secondo il consigliere, questa contraddizione è un chiaro segno della mancanza di coerenza e della presenza di lobby che influenzano la politica italiana, mettendo a rischio non solo l’economia, ma anche la libertà degli individui di scegliere consapevolmente cosa consumare.

In sintesi, la protesta di Nahum vuole evidenziare l’assurdità di una legge che, secondo lui, non solo danneggia l’economia legale ma, al contrario, favorisce il mercato nero e incrementa la criminalità, il tutto per contrastare una sostanza che non porta danni tangibili alla società.

