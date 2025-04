Cannabis terapeutica in Australia: studio conferma miglioramenti a lungo termine nella qualità della vita

Un anno di risultati positivi per i pazienti trattati con cannabis terapeutica

Secondo uno studio condotto in Australia, i pazienti che hanno ricevuto cannabis terapeutica hanno mantenuto significativi miglioramenti nella qualità della vita correlata alla salute (HRQL), nella gestione della stanchezza e nei disturbi del sonno per un periodo di 12 mesi. Lo studio, pubblicato sulla rivista PLOS One, è stato condotto dai ricercatori dell’Università di Sydney e ha esaminato l’efficacia a lungo termine dell’olio di cannabis medicinale, prescritto a pazienti con patologie croniche.

Un percorso di cura che dura nel tempo

La cannabis terapeutica è stata legalizzata in Australia nel 2016, consentendo ai medici di prescrivere trattamenti a base di cannabis per gestire i sintomi di malattie croniche che non rispondevano ai farmaci convenzionali. Da allora, più di un milione di pazienti ha ricevuto prescrizioni per oltre 200 patologie. L’iniziativa QUEST, uno studio multicentrico prospettico, ha coinvolto pazienti adulti affetti da malattie croniche che sono stati trattati con olio di cannabis tra novembre 2020 e dicembre 2021.

Risultati di follow-up e benefici a lungo termine

Lo studio ha raccolto dati di follow-up a 12 mesi, per determinare se i miglioramenti evidenziati a tre mesi fossero stati mantenuti nel tempo. Dei 2.744 partecipanti iniziali, 2.353 hanno completato almeno un questionario di follow-up, con un calo del tasso di completamento a 12 mesi (38%). I risultati hanno confermato che i miglioramenti iniziali nella qualità di vita correlata alla salute si sono mantenuti anche a distanza di un anno.

I pazienti con patologie croniche hanno riportato miglioramenti in vari aspetti della loro salute, come l’affaticamento, il dolore e i disturbi del sonno. Inoltre, coloro che soffrivano di ansia, depressione, insonnia e dolore cronico hanno mostrato significativi miglioramenti nei sintomi specifici della loro patologia.

Impatti positivi su ansia, depressione e dolore cronico

I pazienti trattati per disturbi come l’ansia generalizzata, il dolore cronico, l’insonnia e il PTSD hanno registrato progressi tangibili nella loro qualità della vita. Inoltre, i partecipanti con disturbi del movimento hanno visto un miglioramento nella qualità complessiva della vita, sebbene non ci fosse un miglioramento significativo nelle funzionalità degli arti superiori.

Limitazioni e considerazioni per il futuro

Nonostante la mancanza di un gruppo di controllo, che impedisce di attribuire con certezza i cambiamenti ai trattamenti con cannabis terapeutica, i risultati suggeriscono che la cannabis medicinale può essere un’opzione efficace per migliorare la qualità della vita nei pazienti con malattie croniche. I miglioramenti sono stati osservati in tempi relativamente brevi e si sono mantenuti a lungo termine, dando fiducia nei benefici continuativi del trattamento.

Conclusioni e riflessioni future sulla cannabis

Analisi in breve

Questo studio fornisce nuove evidenze a favore della cannabis terapeutica come trattamento per una serie di condizioni mediche, mostrando che, in molti casi, i benefici non solo sono rapidi, ma si prolungano nel tempo. Sebbene lo studio non possa provare definitivamente la causalità, i risultati sono promettenti e suggeriscono che la cannabis possa essere un valido supporto per i pazienti che non rispondono ai farmaci tradizionali.

I dati raccolti possono contribuire a una maggiore consapevolezza nelle decisioni cliniche e politiche, migliorando l’accesso a trattamenti alternativi per pazienti con patologie croniche. Gli autori dello studio ritengono che questa sia una notizia incoraggiante per coloro che non trovano sollievo nei trattamenti convenzionali.

98 Visualizzazioni

Coordinatore Attività Politiche Associazione FreeWeed Board