Appello Politico: Difendere la cannabis (anche light) significa non mancarle di rispetto

Un appello a chi vende cannabis light: basta con le frasi di comodo. La pianta merita rispetto, non giustificazioni d’occasione.

Basta frasi fatte

Nel mondo della cannabis light, è sempre più frequente sentire alcuni venditori ripetere frasi come:

“Non siamo spacciatori”,

“Questa erba non fa nulla”,

“Non è drogante”,

“Il diritto europeo è dalla nostra”.

Ma queste affermazioni, spesso dette per distanziarsi da un certo tipo di immaginario proibizionista, finiscono per rinforzare proprio quello stigma che dicono di voler combattere.

Non è affermando che “questa erba non fa nulla” che si difende la pianta.

Non è gridando “non siamo spacciatori” che si afferma un diritto.

E no, non è il fatto che la cannabis sballi a renderla automaticamente pericolosa o da bandire.

Questo è un punto veramente importante.

Molto spesso, chi si muove nel settore della cannabis light tende a prendere le distanze da tutto ciò che viene etichettato come “droga”, nel tentativo di legittimarsi sul mercato e restare lontano dalle zone grigie della legge.

Frasi come “questa erba non sballa”, “non è droga”, o “non siamo spacciatori” sembrano voler rassicurare… ma in realtà alimentano lo stigma.

Come se sballare fosse automaticamente un male, come se lo “spacciatore” – parola già carica di pregiudizi – fosse per forza un criminale, e come se l’unico modo per giustificare la cannabis fosse negarne ogni effetto.

Ma la verità è più complessa.

Dire che una sostanza non fa male solo perché non sballa è fuorviante quanto dire che fa male solo perché lo fa.

E tirare in ballo il “diritto europeo” solo quando fa comodo al mercato, e non per difendere i consumatori o il diritto personale all’autodeterminazione, sembra più una strategia commerciale che una vera lotta culturale.

In sostanza: non si può difendere la cannabis screditando la cannabis.

Chi lavora in questo campo dovrebbe – come fortunamente alcuni fanno, spesso i più penalizzati e meno “diffusi mediaticamente” – difendere la pianta, i suoi usi culturali, terapeutici, spirituali e ricreativi, invece di inseguire la normalizzazione commerciale a costo di accettare il proibizionismo come “male minore”.

Perché alla fine, il vero nodo non è “questa erba fa o non fa qualcosa”.

Il nodo è: abbiamo o no il diritto di scegliere per noi stessi?



Sei d’accordo? La cannabis non va difesa solo quando è utile al business.

Va difesa perché è parte della libertà personale, e anche chi la usa per sballarsi merita rispetto, non stigma.

Difendere la pianta significa andare oltre il marketing, e affrontare le ipocrisie del proibizionismo per quello che sono.

Uno stigma che si ripete

Molti di quelli che lavorano nel settore light hanno amici, conoscenti o ex colleghi che vendono cannabis “strong”.

Eppure, pur di salvare la propria posizione commerciale, spesso li lasciano al loro destino, accettando in silenzio che vengano chiamati “criminali”, o che finiscano in carcere.

Ma allora che senso ha tutto questo?

Perché chi difende la cannabis dovrebbe rinunciare a difendere chi la usa?

La cannabis non va giustificata. Va rispettata.

La pianta di cannabis ha una storia millenaria.

È stata usata per curarsi, per meditare, per divertirsi, per stare insieme.

Ridurla a un prodotto “che non fa nulla”, solo per venderlo più facilmente, è un tradimento culturale, prima ancora che etico.

Inoltre, il diritto internazionale non è così netto come certi slogan proibizionisti vogliono far credere.

Esistono spazi giuridici per la libertà personale, per l’uso individuale, per il consumo responsabile.

Chi vende cannabis dovrebbe battersi per questi diritti, non usare argomenti proibizionisti solo per vendere qualche confezione in più.

Difendere la cannabis significa difenderla tutta, anche nei suoi effetti.

Significa smettere di ripetere che “non sballa” per giustificare quella leggera.

Significa affermare che anche chi si sballa ha diritto di scegliere, senza per forza essere etichettato come “pericoloso”.

Smettiamola di usare il linguaggio del nemico.

La battaglia per la cannabis non si vince dissociandosi dagli effetti, ma affermando i diritti.

Capisco la rabbia e la voglia di difendersi, ma la pianta viene prima del business.

Chi oggi cerca di legittimarsi scaricando la colpa su altri, rischia di diventare il primo alleato del proibizionismo.

Difendere la cannabis vuol dire anche prendersi la responsabilità di cambiare il discorso pubblico, non solo il packaging.

39 Visualizzazioni