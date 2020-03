Cannabis ad uso medico: il Malawi rilancia l’economia con una nuova legge

Il parlamento del Malawi ha approvato la proposta di legge sulla cannabis che consente la coltivazione di cannabis a scopi medicinali due giorni fa.

Il Malawi ha seguito la crescente tendenza in Africa e il Paese ha legalizzato la coltivazione della cannabis per la produzione di medicinali e fibre di canapa. Il suo obiettivo principale è quello di sfruttare l’enorme mercato di esportazione creato dalla legalizzazione dell’uso medico e ricreativo della cannabis in diversi paesi del mondo.

Il ministro dell’agricoltura Kondwani Nankhumwa ha presentato il disegno di legge sulla cannabis affermando che contribuirebbe a diversificare l’economia e dare impulso alle esportazioni del paese, soprattutto in questo momento in cui le esportazioni di tabacco sono in calo.

“La legalizzazione di questo raccolto contribuirà alla crescita economica”, ha affermato.

I deputati non ne hanno invece autorizzato il consumo a uso personale, sebbene il Malawi sia noto per la propria varieta’ di marijuana, la “Malawi gold”, che secondo la Banca mondiale sarebbe tra le varieta’ piu’ pregiate al mondo. Sul mercato nero, nel 2011 la “chamba” (questo il suo nome nella lingua locale) e’ stata valutata in svariati milioni di dollari, rappresentando lo 0,2 per cento del Prodotto interno lordo.

Vari Paesi in Africa – tra cui Sudafrica, Zambia, Lesotho e Zimbabwe – hanno gia’ deciso di aprire all’uso di questa pianta, in particolare in ambito medico. Stando a dati diffusi dalla Barclays Bank, questo prodotto sul mercato globale vale 135 miliardi di euro e potrebbe raggiungere i 272 entro il 2028.

La coltivazione della cannabis appare quindi un buon modo per accelerare lo sviluppo economico in un Paese dove circa la meta’ della popolazione che vive nell’indigenza.

L’80 per cento della forza lavoro in Malawi e’ inoltre impiegata in agricoltura e quindi, secondo i fautori della legge, l’introduzione di una coltivazione cosi’ redditizia apre a possibilita’ di sviluppo concrete.

Ne e’ certo il promotore della riforma, Boniface Kadzamira: “Oggi e’ un giorno glorioso per me e per l’intera nazione”, ha detto. Meno favorevoli gli ambienti religiosi e piu’ conservatori, che si sono opposti alla legge.

Il consumo personale rimarrà penalizzato

Le autorità del Malawi non sono riuscite a legalizzare il consumo o l’uso personale. Per ora, verrà utilizzato solo per produrre medicinali e fibre di canapa, che vengono utilizzate per produrre tessuti, biocarburanti, carta e altri prodotti.

La vendita di tartaria di cannabis completerebbe il commercio del tabacco, da cui il Malawi dipende fortemente. Altri paesi dell’Africa meridionale, come lo Zambia, il Lesotho e lo Zimbabwe, hanno allentato le regole sulla coltivazione delle piante. Sebbene il Sudafrica sia l’unico che lo depenalizza per uso personale.

Licenze in Malawi

Questo nuovo quadro normativo istituirà un regolatore che rilascerà licenze per la produzione, la vendita e la distribuzione.

Nell’aspetto industriale, vediamo questa luce verde come un’opportunità per sviluppare cultura e reddito. “Non c’è dubbio che la cannabis sarà un’industria redditizia e la domanda è alta”, ha dichiarato Reuters Chauncy Jere, portavoce dell’Associazione per lo sviluppo della canapa del Malawi.

Come promemoria, il Malawi è riconosciuto per la qualità complessiva della sua canapa secondo la Banca mondiale.

Gruppi a favore e altri contrari

Sebbene questa decisione faciliterebbe la sostituzione della coltivazione del tabacco, solleva lamentele da parte di gruppi religiosi conservatori. Tuttavia, è ben accolto dal gruppo locale rastafariano che ha già ottenuto un’altra vittoria il mese scorso: i dreadlocks dovrebbero essere ammessi a scuola, altrimenti i loro figli saranno discriminati.

Trovi interessante questa notizia?