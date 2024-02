Candela elogia De Rossi: «Sta facendo bene, c’è entusiasmo. Contro l’Fc Internazionale…» #Intervista

Pubblicità

L’ex calciatore della Roma, Vincent Candela, ha detto la sua in vista della sfida tra i giallorossi e l’Inter in campionato

Intervenuto ai microfoni di Retesport, Vincent Candela si è espresso così in vista della sfida di sabato tra Roma ed Inter.

Pubblicità

PAROLE – «Si respira un’altra aria nella Roma, c’è più energia, più entusiasmo, Daniele sta facendo bene, lavorando sulla testa e sul campo. Di quello che è accaduto in precedenza non mi interessa più nulla, capisco i commenti e i pensieri di tanti tifosi, Mourinho ha vinto un titolo, ne ha sfiorato un altro, ha commesso qualche errore. Adesso conta la Roma di oggi, quello che produce sul campo e quello che potrà fare nelle prossime sfide a partire dall’Inter. Le vittorie sono importanti, non sono mai scontate anche se ha ragione De Rossi quando dice che sono successi contro squadre sulla carta abbordabili. Ha riportato senso d’appartenenza, tutti ora sembrano poter dare il 300% e su queste basi si può costruire qualcosa di importante».

Pubblicità

L’articolo Candela elogia De Rossi: «Sta facendo bene, c’è entusiasmo. Contro l’Inter…» proviene da Inter News 24.