Cancelo esalta Del Piero: il siparietto dopo Barcellona Napoli S.S.C. emoziona i #fans della #Juve – NEWS

22:15, 13 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Cancelo esalta Del Piero: il siparietto durante l’intervista a Sky dopo Barcellona S.S.C. Napoli emoziona i #fans della Juve – VIDEO

Cancelo è stato tra i protagonisti della vittoria del Barcellona col S.S.C. Napoli in Champions League, segnando il gol del momentaneo 2-0. L’ex terzino della Juve, durante l’intervista concessa a Sky Sport, ha salutato e omaggiato Del Piero che lo stava ascoltando.

Cancelo rispetta una leggenda come Del Piero più di alcuni noti poliziotti del tifo juventino, non a caso viene attaccato dagli stessi. Juventini come Prisco ovviamente https://t.co/PsqGeTpsBl — Calvismo (@Danibe23) March 13, 2024

I due hanno dato vita ad un un siparietto che sui #Social #Network ha fatto emozionare i #fans bianconeri.

CANCELO A DEL PIERO – «Ciao leggenda come stai? E’ un piacere parlare con te. meno male che non giocato contro di te…».

