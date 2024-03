13:18, 21 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Cancelo, allarme rientrato per l’ex Juve: esclusi problemi al cuore dopo la paura in casa Barcellona

Sospiro di sollievo in casa Barcellona dopo le notizie di un possibile problema cardiaco per Joao Cancelo.

Gli esami medici hanno infatti escluso problemi al cuore per l’ex Juventus. Il terzino portoghese aveva saltato Atletico Madrid-Barcellona per presunti problemi cardiaci.

