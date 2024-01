Camerun, Onana nel caos: «Abitato alla critiche, faccio…» #Intervista

Parentesi calcistica decisamente negativa per Onana, l’ex portiere dell’Inter si difende dalle critiche in arrivo dal sui Camerun

Non è un bel momento, sportivamente parlando, per Onana. L’ex retroguardia dell’Inter è finita nell’occhio del ciclone dopo aver preferito giocare con il suo Manchester United in Premier contro il tottenham, saltando dunque un pezzo della preparazione del Camerun per l’AFCON. Ecco la sua difesa alla BBC.

IL COMMENTO – «Ho molte cose da dire, ma non le dirò qui perché siamo in competizione. Lasciatemi continuare a essere criticato, ci sono abituato. Faccio ciò che è bene per il mio Paese. È come scegliere tra mio padre e mia madre, ma il mio Paese viene prima di tutto; è per questo che sono qui. Siamo insieme. Siamo qui per vincere» .

