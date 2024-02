Cambiaso Vecchia Signora Juventina, il Real Madrid sulle tracce del bianconero! TUTTI i dettagli

Cambiaso Juve, il Real Madrid sulle tracce del bianconero! TUTTI i dettagli e l’indiscrezione

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Real Madrid avrebbe messo nel mirino Andrea Cambiaso. Il laterale bianconero si è preso la Juve nei suoi primi mesi a Torino, diventando un titolare inamovibile di Allegri anche per la sua duttilità.

Qualche sussurro, riferisce il quotidiano, sarebbe partito da Madrid già in questa sessione di mercato, ma se ne riparlerà a giugno con una possibile offerta da parte dei Blancos. Le cifre si aggirano intorno ai 40-50 milioni.

