Cambiaso Signora Juve, risposta alle offerte ricevute! Il club fa chiarezza così

Cambiaso Juve, arriva finalmente la risposta del club alle tante offerte ricevute per l’esterno: ecco cosa succede

Come riferito da La Stampa, la Juve ha voluto fare chiarezza sul futuro di Andrea Cambiaso, accostato in queste ultime settimane al Crystal Palace, ma anche al Real Madrid che, si vocifera, sarebbe interessato a lui.

Da Torino, però, non hanno alcuna intenzione di sedersi a trattare: il ragazzo è considerato un punto fermo nei progetti futuri del club, che ora se lo tiene stretto.

