Cambiaso Real Madrid, arrivano conferme! Possibile proposta dei Blancos

Cambiaso Real Madrid, arrivano conferme! Possibile offerta dei Blancos per il laterale della Juventus

Il Real Madrid è sulle tracce di Andrea Cambiaso. Possibile offerta dei Blancos già la prossima estate, come riportato da calciomercato.com.

La valutazione del laterale si aggira già intorno ai 40 milioni di euro. Cambiaso sarà ceduto dalla Juve solo di fronte ad un’offerta irrinunciabile.

