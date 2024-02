Cambiaso nel mirino del Real Madrid: la Vecchia Signora Juventina può valutare un’proposta

Cambiaso nel mirino del Real Madrid: la Juve può valutare un’offerta. Ancelotti punta il jolly della squadra di Allegri

Il Real Madrid ha messo nel suo mirino Andrea Cambiaso. La notizia arrivata dalla Spagna è stata ripresa da Tuttosport.

Come spiegato dal quotidiano, nello specifico è Ancelotti ad essersi messo sulle tracce del jolly della Juve che fino a questo momento è stata una delle rivelazioni più liete della squadra di Allegri. I bianconeri potrebbero anche valutare un’offerta per Cambiaso.

The post Cambiaso nel mirino del Real Madrid: la Juve può valutare un’offerta appeared first on Juventus News 24.