Cambiaso, le lacrime alla fine del momento difficile: la reazione che commuove dopo #Juve Frosinone – NEWS

12:47, 26 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Andrea Cambiaso protagonista di una reazione che fa commuovere i tifosi bianconeri dopo Juve Frosinone – FOTO

Ha fatto commuovere la reazione che Andrea Cambiaso ha avuto al triplice fischio di Juve Frosinone, quando l’esterno bianconero si è accasciato a terra in lacrime.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

#Cambiaso at the end of #JuventusFrosione pic.twitter.com/NJ0GUCIbLI — The AJC (@The_AJC_) February 25, 2024

Un segnale di come in casa bianconera gli ultimi risultati non fossero stati facili da digerire, con questa vittoria all’ultimo respiro che toglie di dosso qualche pressione di troppo a questi ragazzi.

Pubblicità

The post Cambiaso, le lacrime alla fine del momento difficile: la reazione che commuove dopo Juve Frosinone – FOTO appeared first on Juventus News 24.