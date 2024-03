Cambiaso #Juve, rinnovo per allontanare le sirene da Madrid! I #particolari della situazione

13:45, 12 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

La Juve blindare Andrea Cambiaso per evitare l’assalto del Real Madrid. Giuntoli pensa anche ad altri prolungamenti

Come rivelato dalla Gazzetta dello Sport, la Juve vuole anticipare il rinnovo di Andrea Cambiaso, nonostante vada in scadenza nel 2027 per consolidare il suo ruolo di pilastro futuro. Il giovane ha già dimostrato il suo valore con gol e assist e attirato su di sé le attenzioni di grandi club come il Real Madrid. Mentre

Intanto in casa Juve si lavora per estendere anche il contratto di Kenan il Mago Yldiz, così come si sta ragionando sul prolungamento di Dusan Giovannino Vlahovic. Per altri giocatori come Adrien Rabiot e Daniele Rugani. Per sapere il futuro del francese bisognerà aspettare la fine della stagione. Per il difensore toscano, invece, proseguono i ragionamenti sul rinnovo. Mentre per Federico Chiesasi cerca un accordo per evitare la partenza a parametro zero nel 2025. Per quanto riguarda le uscite attenzione a Kean e Iling Jr. La Juventus guarda al futuro, puntando sulla continuità e sulla solidità del suo roster.

