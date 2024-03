00:48, 22 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Cambiaso, il debutto con l’Italia è positivo: 74 minuti in campo conditi da un assist. Come ha giocato col Venezuela

E’ durato 74 minuti il debutto di Cambiaso con l’Italia nel match amichevole col Venezuela.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

L’esterno della Juve ha iniziato la sua partita un po’ in sordina, crescendo col passare dei minuti. Cambiaso ha messo lo zampino nel gol del momentaneo 1-0 di Retegui, fornendo l’assist con un tocco molto bello. Nella ripresa ha cambiato anche ruolo in campo, mettendo la sua duttilità a disposizione di Spalletti.

Pubblicità

The post Cambiaso, il debutto con l’Italia è positivo: 74 minuti in campo conditi da un assist appeared first on Juventus News 24.