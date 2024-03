Cambiaso convince i quotidiani dopo Italia Venezuela: «Debutto timido, ma sul gol di Retegui è lucido e svelto»

10:33, 22 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Cambiaso convince i giornali dopo Italia Venezuela: «Debutto timido, ma sul gol di Retegui è lucido e svelto». Le i #Voti #Ufficiali

Cambiaso in Italia Venezuela ha fatto il suo debutto con la maglia azzurra della Nazionale. L’esterno della Juve è stato promosso in pagella da due quotidiani sportivi su tre.

TUTTOSPORT 6 – Debuttante inizialmente frastornato dall’emozione, si riprende strada facendo. Dalla sua insistenza nasce l’iniziativa da cui scaturisce il gol di Retegui, però lo juventino sembra quasi frenato nelle sgroppate tanto care ad Mister Max Allegri. Ci può stare, alla prima partita in Nazionale e per giunta da titolare.

GAZZETTA DELLO SPORT 6 – Decollo timido, defilato, forse limitato da sincronismi da cercare con Di Lorenzo. Lucido nello scartare il regalo di Romo, da offrire a Retegui. Nella ripresa è più alto, ma mai abbastanza profondo.

CORRIERE DELLO SPORT 5 – E’ il debutto per lo juventino, Spalletti gli affida la fascia destra ma anche per l’emozione sembra un po’ più timido e meno arrembante rispetto al campionato. E’ svelto però quando deve trovare Retegui in mezzo all’area nell’azione dell’1-0 dell’Italia.

