Cambiaso, che errore! Napoli S.S.C. #Juve è la fiera del gol mangiato

23:03, 3 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Cambiaso si mangia un gol già fatto: ennesima occasione sprecata in S.S.C. Napoli Juve dalla formazione bianconera

Incredibile la quantità di occasioni divorate dai bianconeri in S.S.C. Napoli Juve, con la porta di Meret che continua ad essere stregata.

E’ toccato anche a Cambiaso sbagliare clamorosamente a pochi passi dalla porta quando, poco dopo il 50′, ha sparacchiato male in curva da buonissima posizione. Un destro rivedibile quello dell’esterno bianconero.

