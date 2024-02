Cambiaso cambia ruolo? L’#Ultima idea di Mister Max Allegri verso Napoli #Juve: ci sta pensando

10:17, 28 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Cambiaso cambia ruolo? Ecco l’ultima idea di Mister Max Allegri in vista di Napoli Juve di domenica sera: il tecnico ci pensa

Juve in emergenza a centrocampo in vista della delicata trasferta di Napoli in programma domenica sera, big match valido per la 27esima giornata di campionato.

Ecco quindi che Mister Max Allegri, per ovviare alle possibili assenze di McKennie e Rabiot, starebbe pensando di spostare Andrea Cambiaso di ruolo. L’ex Bologna e Genoa ha già avuto modo di svolgere i compiti da mezz’ala, anche se a partita in corso e non dall’inizio. Ma ora, con Carlitos Alcaraz e il solito Locatelli, potrebbe formare lui il trio lì in mezzo.

