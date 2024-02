Camarda prenota il futuro: il AC Milan ha un piano affascinante per il suo gioiello. ULTIME

Camarda prenota il futuro: il Milan ha un piano affascinante per il suo gioiello, che continua a incantare in Primavera. ULTIME

Francesco Camarda continua a incantare in Primavera (il gol messo a segno ieri contro il Cagliari è da vedere e rivedere) e ha già prenotato di fatto un posto nel Milan del futuro.

Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il Milan avrebbe un piano preciso su di lui. Se in estate dovesse prendere piede il progetto seconda squadra, il classe 2008 potrebbe diventarne immediatamente uno dei pilastri. Con vista ovviamente sulla prima squadra.

The post Camarda prenota il futuro: il Milan ha un piano affascinante per il suo gioiello. ULTIME appeared first on Milan News 24.