Camarda e il primo contratto da professionista: ecco quanto manca alla firma del rossonero! Le ultime sul talentino rossonero

Camarda continua a segnare e a lasciare tutti i tifosi rossoneri senza parole. Anche nel derby Primavera contro l’Inter, è stata la rete dell’attaccante rossonero quella decisiva dell’1-1.

Il Diavolo Rossonero lo vuole blindare il prima possibile e allontanare così tutte quelle big che si erano interessate a lui come Manchester City e Borussia Dortmund. Manca infatti sempre meno al compimento del 16esimo anno d’età del talento numero 9 del Diavolo che potrà così firmare il primo contratto da professionista. La firma del contratto, come riportato da calciomercato.com, è già in programma.

