Camarda convocato per AC Milan Sassuolo? La decisione di Mister Stefano Pioli sul giovane attaccante

Camarda convocato per Milan Sassuolo? La decisione di Pioli sul giovane attaccante dopo l’allenamento di oggi a Milanello

Francesco Camarda torna tra i convocati per Milan Sassuolo. È questa la decisione presa da Stefano Pioli dopo l’allenamento di oggi al quale hanno preso parte parecchi giovani per via delle tante assenze a cui devono far fronte i rossoneri.

A riferirlo è Sky Sport. Il classe 2008 rinforzerà il reparto offensivo rossonero, che sarà privo di Okafor. Verso il recupero Luka Jovic, che oggi ha fatto un lavoro specifico ma domani dovrebbe tornare in gruppo.

