Calzona è il nuovo allenatore del Napoli, il tecnico rimarrà ct della Slovacchia: il COMUNICATO della nazionale

Il Napoli ha comunicato ufficialmente il suo nuovo allenatore dopo l’esonero di Mazzarri avvenuto in serata: sarà Calzona ad accompagnare il club partenopeo fino alla fine di questa stagione. L’allenatore rimarrà anche ct della Slovacchia, ricoprendo così un doppio incarico: è il primo caso nella Serie A moderna. Il Napoli è uscito sconfitto per 1-0 dal Milan recentemente.

COMUNICATO – «La scorsa settimana la Federcalcio slovacca e l’allenatore Francesco Calzona hanno concordato un nuovo contratto fino alla fine del 2025. In caso di promozione ai Mondiali del 2026, il contratto verrebbe automaticamente prorogato fino al termine della prestazione della squadra. la nazionale slovacca di calcio nella fase finale del torneo.

Solo domenica 18 febbraio è arrivata la richiesta ufficiale da parte dell’SSC Napoli che Francesco Calzona potesse svolgere contemporaneamente alla carica di capo allenatore della nazionale slovacca quella di capo allenatore del club. Dopo intensi colloqui con F. Calzona e consultazioni con il presidente della SFZ Ján Kováčik, il vicepresidente della nazionale Karol Belaník e i membri del comitato esecutivo, la SFZ ha deciso di dare il consenso a F. Calzona per guidare anche l’SSC Napoli alle seguenti condizioni:

1. Il consenso è limitato nel tempo al periodo dal 19.2. fino all’ultima partita di Serie A o Champions League dell’SSC Napoli nella stagione 2023/24

2.⁠⁠L’allenatore è tenuto a rispettare tutti gli obblighi contrattuali derivanti dal contratto valido con SFZ

3. L’allenatore sarà sempre a disposizione della nazionale slovacca di calcio, ma non esclusivamente, durante le date dell’associazione delle squadre nazionali di calcio determinate dal calendario calcistico internazionale, inclusa la presenza personale alla conferenza stampa di nomina prima delle partite di marzo della nazionale slovacca squadra nazionale».

