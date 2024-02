Calzona come Giuntoli: «Tifava per la Signora Juve». La rivelazione

Calzona come Giuntoli: «Tifava per la Juve». La rivelazione di un ex compagno di banco dell’allenatore del Napoli

Calzona, nuovo allenatore del Napoli che ieri ha debuttato con un pareggio in Champions League contro il Barcellona, tifava per la Juve. Proprio come Giuntoli. A rivelarlo è stato un suo ex compagno di banco a LaCnews24.

CALZONA TIFOSO JUVENTINO – «Era un mio compagno di banco, poi si è trasferito ad Arezzo. Ma rientra sempre qui a Cessaniti dove vivono il fratello e i suoi genitori. Un ragazzo tranquillo, appassionato di calcio. Ma tifava Juventus…».

