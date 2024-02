Calvo arrivato in Lega. Il dirigente della Signora Juve non ha rilasciato dichiarazioni

Francesco Calvo è arrivato in Lega Calcio per rappresentare la Juventus. Il dirigente non ha parlato con i media

Il Chief football Officer della Juventus, Francesco Calvo è arrivato nella sede della Lega Calcio a Milano per l’assemblea odierna.

Il dirigente bianconero, però, non ha rilasciato dichiarazioni ai cronisti presenti in via Rosellini a Milano.

