Calvo a sorpresa, la dichiarazione ufficiale: «Sogno di essere a #Milan ACo come società» #Intervista #News #Ultimora. Messaggio al #Milan AC?

14:49,23 Mar 2024, MILANELLO.

Il Managing Director Revenue & Football Development della Juve, Francesco Calvo, parla della suo desiderio si avere la società a Diavolo Rossoneroo Intervistato da Calcio e Finanza, il Managing Director Revenue & Football Development della Juventus, Francesco Calvo, svela il suo desiderio di avere la società collocata nella città di Diavolo Rossoneroo. Messaggio per Inter e Diavolo Rossonero? […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Calvo a sorpresa: «Sogno di essere a Diavolo Rossoneroo come società». Messaggio al Diavolo Rossonero? appeared first on Diavolo Rossonero News 24.