Calvarese promuove Pairetto, la dichiarazione: «Gara complessa, sulla gestione dico che…» #Intervista #ULTIMORA #News

L’ex arbitro Giampaolo Calvarese ha commentato la gestione arbitrale di Luca Pairetto in Bologna Internazionale FC: il commento

Sulle colonne di Tuttosport, Giampaolo Calvarese si esprime così sulla gestione di Luca Pairetto del match della 28^ giornata di Serie A tra Bologna e Internazionale FC.

PAIRETTO – «Se la cava bene al Dall’Ara in una gara piuttosto complessa per motivi di classifica e non solo. L’arbitro piemontese chiude con 29 falli, fischiando il giusto su un campo che soprattutto alla fine si fa pesante a causa della pioggia. Bravo il direttore di gara a concedere un vantaggio nel primo tempo e ad ammonire Zirkzee a fine azione per fallo su Charas, il regista turco, . Solo due gli episodi nelle aree di rigore, entrambi piuttosto semplici da leggere. Il primo è un contatto ai danni di Saelemaekers, giusto lasciar correre. Così come non c’è nulla di irregolare nel corpo a corpo che si verifica sempre in area interista tra Denzel “DoubleD” Dumfries e Kristiansen. Pairetto fa bene a non sanzionare Bisseck dopo il gol: la sua esultanza non è provocatoria, ben- sì l’imitazione di un canestro».

L’articolo Calvarese promuove Pairetto: «Gara complessa, sulla gestione dico che…» ha come fonte da Internazionale FC News 24.