Calvarese chiarisce: «Ci sta che Massa non abbia fischiato fallo su Lobotka»

L’ex arbitro Gianpaolo Calvarese è intervenuto così sugli episodi arbitrali dubbi di Napoli Inter di ieri sera: ecco cos’ha detto

Intervenuto ai canali di Cronache di Spogliatoio, Gianpaolo Calvarese ha analizzato così gli episodi arbitrali dubbi di Napoli Inter, soffermandosi sul contatto in area tra Acerbi e Osimhen e su quello tra Lautaro e Lobotka a centrocampo prima del gol di Calhanoglu.

SULL’ARBITRO – «Arbitro troppo vicino all’azione? È un pregio. Sento dire: perché se ha visto, era vicino, allora il Var non può intervenire? È il contrario: più è vicino e più l’errore sarà grande, quindi ti dico per esperienza personale».

L’EPISODIO IN INTER FIORENTINA CON LAUTARO – «Io in Inter-Fiorentina ho fischiato un rigore per Lautaro che era a due metri. Ho preso un granchio, sono andato al Var e l’ho revocato»

SUL VAR – «Questo fatto che l’arbitro ha visto e il Var non può intervenire leviamolo, anche perché il protocollo non dice questo. Dice che deve intervenire per episodi sfuggiti all’arbitro, ma non dice che se l’arbitro ha visto e valutato allora il Var non deve intervenire. Deve intervenire per cose grandi ed evidenti».

LAUTARO LOBOTKA – «Lautaro su Lobotka era chiaro ed evidente errore dell’arbitro? Ieri sera Massa ha fischiato nel primo tempo solo 4 falli. I falli sono falli, i contatti sono contatti. E vanno fisciati. Ci sta che Massa non abbia fischiato questo fallo perché la sua soglia era davvero alta. Dal punto di vista tecnico, perché questo non è un chiaro ed evidente errore ma un fallo che deve rimanere in campo e per quello è importante che l’arbitro prenda le decisioni in campo? Perché la palla la prende Lautaro, dopo fa un fallo e non permette a Lobotka di arrivare sul pallone. Se l’avesse presa invece prima Lobotka secondo me sarebbe fallo e intervento Var».

ACERBI OSIMHEN – «Per me non è rigore, io non avrei voluto fischiare un rigore del genere in quelle partite. Rocchi da inizio campionato sta facendo una crociata contro i rigorini e se l’avesse fischiato sarebbe stato un rigorino. C’è quel tocco sul tendine e un’ancata, ma troppo poco. Importante non fischiarli, se l’avesse fischiato il Var non sarebbe potuto intervenire».

