Nel cuore del vivace dibattito sulla legalizzazione e la regolamentazione della cannabis, il Governatore della California Gavin Newsom ha posto il veto a un disegno di legge che avrebbe aperto la strada a caffè in stile Amsterdam nei dispensari di cannabis nello stato. Domenica scorsa, Newsom ha bloccato l’Assemblea Bill 374, nota anche come Cannabis Cafe Bill, che avrebbe permesso ai dispensari di cannabis di servire cibo e ospitare concerti dal vivo, creando ambienti lounge più invitanti per i clienti.

Attualmente, mentre i clienti possono legalmente consumare cannabis nei dispensari, è illegale per questi locali vendere prodotti diversi dalla cannabis, come caffè o cibo. Il disegno di legge avrebbe permesso ai dispensari di allontanarsi da un modello di business simile a quello delle farmacie, aprendo la strada a una maggiore socializzazione e interazione tra i consumatori.

Nel suo messaggio di veto, Newsom ha citato le protezioni antifumo a lungo termine della California sul posto di lavoro come principale ragione della sua decisione. Ha enfatizzato l’importanza di proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori, spingendo l’autore della legge, l’Assembleista Matt Haney (D-San Francisco), a cercare soluzioni a questa preoccupazione nella legislazione futura.

L’American Cancer Society, un gruppo di difesa apartitico, ha elogiato la decisione di Newsom, sottolineando l’importanza di proteggere il diritto dei californiani a respirare aria pulita e priva di fumo. La società ha sottolineato i rischi per la salute associati al fumo di marijuana, incluso il passaggio del THC attraverso il fumo passivo, che potrebbe esporre chi non fa uso di cannabis agli effetti psicoattivi della sostanza.

Tuttavia, Haney ha sottolineato che il suo obiettivo era garantire un’equa competizione tra l’industria della cannabis legale e il mercato nero. L’autore del disegno di legge ha dichiarato che i dispensari legali devono affrontare costi più elevati per produrre e vendere i loro prodotti, mentre i coltivatori illegali operano eludendo le norme di sicurezza, i test sui prodotti e le tasse.

Haney ha continuato a sostenere che il disegno di legge avrebbe dovuto garantire un ambiente sicuro e legale per i consumatori di cannabis, creando spazi sociali dove poter consumare in modo responsabile e creare una comunità di appassionati. Nonostante il veto, Haney si è impegnato a continuare a lavorare con il governo e le parti interessate per presentare una legislazione simile nel prossimo anno, cercando soluzioni per superare le preoccupazioni sulla sicurezza dei lavoratori.

La questione dei Cannabis Cafe potrebbe tornare a essere al centro del dibattito legislativo in California nel prossimo futuro, poiché l’industria della cannabis cerca di bilanciare le esigenze dei consumatori con le preoccupazioni per la sicurezza e la salute pubblica.