Associazione FreeWeed Board

San Diego, CA: Secondo i dati pubblicati sulla rivista Addictive Behaviors , l’emanazione della legalizzazione della marijuana per uso adulto in California non è associata ad alcun aumento della frequenza dell’uso di marijuana da parte dei giovani adulti .

I ricercatori affiliati all’Università della California a San Diego hanno esaminato i modelli di consumo di marijuana tra una coorte di 563 giovani adulti (dai 18 ai 24 anni) in California negli anni immediatamente precedenti e immediatamente successivi all’entrata in vigore della legalizzazione dell’uso degli adulti. Gli autori hanno riferito: “Contrariamente alle nostre aspettative, la frequenza del consumo di marijuana non è cambiata in modo significativo dopo la legalizzazione ed è rimasta stabile per tre anni di osservazione”.

Hanno concluso: “Nell’esaminare l’uso di marijuana prima e dopo la legalizzazione delle vendite ricreative in California, abbiamo scoperto che la frequenza di utilizzo non è cambiata in modo significativo nel complesso, anche in seguito alla legalizzazione”.

Il testo completo dello studio, “Cambiamenti post legalizzazione nell’uso di marijuana in un campione di giovani adulti della California”, appare in Addictive Behaviors.