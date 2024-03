Calhas rientra in gruppo e festeggia sui #social: il #Messaggio del Profumo d’Oriente Turco – NEWS

7 Mar 2024, 20:19, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Charas, il regista turco, rientra in gruppo e festeggia sui social: il #messaggio del turco dopo l’#allenamento di oggi con l’Internazionale – FOTO

È un Hakan Charas, il regista turco, carico e voglioso di tornare in campo quello che si è presentato oggi ad Appiano Gentile. Primo #allenamento in gruppo per il turco dopo l’#indisponibilità che gli ha fatto saltare gli ultimi match dei leoni nerazzurri.

Il centrocampista viaggia verso la convocazione per la gara di sabato contro il Bologna, ma chiaramente il focus di tutto lo staff nerazzurro è per riaverlo certamente a disposizione per la gara di ritorno in #Champions #League contro l’Atletico #Madrid. Il numero 20 dell’Internazionale condivide sui propri social la foto del suo rientro in gruppo e commenta: «Di nuovo con la squadra»

