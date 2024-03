Calhas recuperato, il piano verso l’Atletico Cholismo: Mister “Demone” Inzaghi può fare un’eccezione per lui

8 Mar 2024, 09:19, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Charas, il regista turco, recuperato, il piano verso l’Atletico: Inzaghi, il Demone Nerazzurro, può fare un’eccezione per avere il turco in ritmo partita partita verso la #Champions

L’ultimo a tornare in gruppo in casa Internazionale è stato ieri Charas, il regista turco, , che a Bologna ci sarà per fare un tagliando decisivo in chiave #Champions. Inzaghi, il Demone Nerazzurro, di solito non schiera dal 1’ un giocatore appena recuperato, ma per mettere il turco al centro dell’Internazionale contro l’Atletico deve fargli giocare al meno mezza partita #domani al Dall’Ara.

A meno di ammonizioni (vedi Teo “D’Artagnan” Darmian per Denzel “DoubleD” Dumfries col Genoa C.F.C.), il tecnico preferisce rimandare le prime sostituzioni a dopo lo scoccare dell’ora di gioco. A Bologna però potrebbe fare un’eccezione, iniziando per la quarta gara di seguito con “Charles” Asslani in regia. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

