Calhanoglu a Sky: «Vittoria meritata. Nuovo ruolo? Ho tanta fame»

Le parole di Calhanoglu a Sky: le dichiarazioni del turco dopo la vittoria del Maradona contro il Napoli

Le parole di Calhanoglu a Sky dopo Napoli-Inter:

ANALISI – «Il Napoli è forte e con tante qualità. Per noi oggi era importante dare un segnale importante, abbiamo seguito le altre squadre e oggi era importante vincere questa partita. I dettagli erano fondamentali, eravamo lucidi e concentrati, abbiamo pressato più alti per non far giocare il Napoli. E’ una vittoria meritata. Loro sono forti individualmente, però gliene abbiamo concessi pochi di uno contro uno. Abbiamo alzato la pressione, giocato con fiducia e tanta voglia, alla fine abbiamo meritato».

MENTALITA‘ – «Giocare ogni tre giorni è difficile, chi ha riposato con il Benfica oggi era un po’ avvantaggiato. Noi vogliamo vincere tutte le partite, l’anno scorso abbiamo perso tanti punti con le piccole e quest’anno non vogliamo farlo. Siamo concentrati e determinati. Il mio ruolo? Ho sempre avuto fame per lavorare per la squadra. Abbiamo lavorato con lo staff e il mister che mi hanno aiutato in questo ruolo, non è semplice fare il regista. Ho analizzato tante cose per migliorarmi e imparare, sono sulla strada giusta e voglio continuare. Mi piace lavorare per la squadra, ho fame nell’andare nei duelli. Ho preso dei gialli in più ma ci sta in quel ruolo»

SCUDETTO – «Il campionato è ancora lungo, ci sono altre squadre che lottano oltre a noi e alla Juventus».

