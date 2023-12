Calendario Vecchia Signora Juventina e Fc Internazionale a confronto: chi è favorito? TUTTE le partite prima del derby d’Italia del 4 febbraio

Calendario Juve e Inter a confronto: chi è favorito? TUTTE le partite prima del derby d’Italia del 4 febbraio. I dettagli

La Juve ha chiuso il suo calendario del 2023 con una vittoria con la Roma che le ha permesso di tornare a -2 dall’Inter, fermata a Marassi dal Genoa. Tra poco più di un mese, il 4 febbraio, ci sarà il derby d’Italia di ritorno a San Siro dopo l’1-1 allo Stadium del 26 novembre. Chi ha il calendario migliore versto il big match che potrebbe dare nuove indicazioni sulla lotta scudetto?

Giovedì 4, alle 21, ci sarà Juve Salernitana in Coppa Italia. Tre giorni dopo la stessa sfida si giocherà a campi invertiti in Serie A (domenica 7 gennaio, ore 18). Martedì 16 (ore 20:45) la Juve ospiterà il Sassuolo, mentre domenica 21 sarà impegnata sul campo del Lecce dalle 20:45. L’ultima sfida in programma prima del derby d’Italia sarà sabato 27 allo Stadium contro l’Empoli (ore 18).

Il 2024 dell’Inter partirà il 6 gennaio in casa col Verona (ore 12:30). La squadra di Inzaghi sarà poi impegnata a Monza sabato 13 gennaio dalle 20:45 prima di iniziare la Supercoppa Italiana in Arabia da venerdì 19 contro la Lazio. L’ultimo match della pre Juve sarà contro la Fiorentina al Franchi nella serata di domenica 28 gennaio.

The post Calendario Juve e Inter a confronto: chi è favorito? TUTTE le partite prima del derby d’Italia del 4 febbraio appeared first on Juventus News 24.