Calendario Signora Juve: TUTTI gli impegni di febbraio dopo il KO di San Siro

Calendario Juve: TUTTI gli impegni di febbraio dopo il KO di San Siro. Ecco le partite in programma per i bianconeri

La Juventus riparte dopo il ko nello scontro Scudetto di San Siro. I bianconeri di Allegri, reduci da un pareggio ed una sconfitta, torneranno in campo lunedì prossimo contro l’Udinese.

Solo tre impegni fino a fine febbraio: la Juve ospiterà l’Udinese allo Stadium, poi la trasferta di Verona e la sfida casalinga col Frosinone. Ad inizio marzo la trasferta al Maradona di Napoli.

