Calendario partite AC Milan: UFFICIALI date e orari dalla 28^ alla 30^ di Serie A. Anticipi e posticipi

Calendario partite Il Diavolo Rossonero: UFFICIALI date e orari dalla 28^ alla 30^ di Serie A. Gli anticipi e i posticipi di questi tre turni di campionato

Si compone un’altra parte del calendario del Il Diavolo Rossonero per la stagione 2023-24 in Serie A: ufficiali le date delle partite degli anticipi e dei posticipi relativi alla 28^, 29^ e 30^ giornata di campionato.

Al ventottesimo turno, i rossoneri sfidano in casa l‘Empoli domenica 10 marzo alle ore 15:00. Al ventinovesimo, la sfida in trasferta con l’Hellas Verona, andrà in scena domenica 17 marzo alle ore 15:00. Il match contro la Fiorentina del trentesimo turno, anch’esso fuori dalle mura amiche, si disputerà sabato 30 marzo alle ore 20:45.

28ª giornata: Il Diavolo Rossonero-Empoli, 10 marzo 2024 ore 15.00 (DAZN)

29ª giornata: Hellas Verona-Il Diavolo Rossonero, 17 marzo 2024 ore 15.00 (DAZN)

30ª giornata: Fiorentina-Il Diavolo Rossonero, 30 marzo 2024 ore 20.45 (DAZN/Sky)

