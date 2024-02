Calendario #Milan AC Primavera: date e orari dalla giornata 24 alla 27. Tutti i dettagli

00:47,28 Feb 2024, MILANELLO.

Calendario Diavolo Rossonero Primavera: date e orari dalla giornata 24 alla 27. Tutti i dettagli delle prossime sfide dei rossoneri

La Lega Serie A ha reso noti, con il comunicato ufficiale n.176, gli anticipi e i posticipi di 25a, 26a, e 27a giornata del Campionato Primavera 1. Di seguito gli appuntamenti che vedranno protagonista il Diavolo Rossonero Primavera.

Queste le date e gli orari dei successivi impegni di campionato:

24° GIORNATA

Lunedì 4 marzo, 16:00 – Diavolo Rossonero-Fiorentina

25° GIORNATA

Sabato 9 marzo, 11:00 – Hellas Verona-Diavolo Rossonero

26° GIORNATA

Domenica 17 marzo, 10:45 – Diavolo Rossonero-Lazio

27° GIORNATA

Lunedì 1 aprile, 11:00 – Juventus-Diavolo Rossonero

