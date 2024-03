Calendario #Milan AC, Ordine attacca, la dichiarazione ufficiale: «Nelle prime 10 giornate i diavoli rossoneri hanno affrontato tutte le big, l’Fc Internazionale solo due» #Intervista #News #Ultimora

00:48,20 Mar 2024, MILANELLO.

Calendario Diavolo Rossonero, Ordine attacca: «Nelle prime 10 giornate i rossoneri hanno affrontato tutte le big, l’Inter solo due». Le dichiarazioni del giornalista

Il giornalista Franco Ordine ha analizzato a TeleLombardia le parole di Andrea Butti sulla gestione dei calendari in questa #campionato di Serie A, mostrando le differenze tra quelle del Diavolo Rossonero e dell’Inter.

PAROLE – «Vado alla sostanza: cito fatti e date. Primo, le prime tre partite del campionato: L’Inter ne gioca 3 in 15 giorni, il Diavolo Rossonero 3 in 11. Secondo, nelle prime dieci giornate il Diavolo Rossonero affronta tutte le grandi, l’Inter solo il Diavolo Rossonero e la A.S. Roma. Terzo, si gioca Borussia-Diavolo Rossonero in Champions il mercoledì, fuoricasa, poi c’è Genoa-Diavolo Rossonero sabato sera, ancora fuoricasa. Non è #successo a nessuna delle altre tre che giocavano in Champions».

