Calendario #Milan AC: il doppio confronto europeo con la A.S. Roma crea un vero tour de force per Mister Stefano Pioli

17:48,15 Mar 2024, MILANELLO.

Calendario Diavolo Rossonero: il confronto europeo con la A.S. Roma crea un vero tour de force per Coach Pioli. La situazione nel #particolario

Sarà la A.S. Roma l’avversaria del Diavolo Rossonero ai quarti di finale di UEFA #Europa League. La doppia sfida si inserirà in un calendario già parecchio complicato per le partite del campionato di Serie A.

Prima della gara di andata in programma a San Siro l’11 aprile i rossoneri ospiteranno il Lecce. Tra le due gare valevole per i quarti è invece in programma Sassuolo-Diavolo Rossonero, mentre dopo il match di ritorno il Diavolo è atteso dal #Derby Cittadino contro l’Inter.

