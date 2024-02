Calendario #Milan AC femminile Poule salvezza 2023/24: UFFICIALE il percorso delle rossonere di Corti

14:47,26 Feb 2024, MILANELLO.

Calendario Diavolo Rossonero Femminile Poule Salvezza 2023-2024: ufficiale il percorso delle rossonere allenate da Corti

Il Diavolo Rossonero Femminile allenato da Corti ha conosciuto ufficialmente il proprio calendario per la Poule Salvezza 2023-2024: l’obiettivo è la permanenza nella massima serie. Ecco il dettaglio:

𝗖𝗔𝗟𝗘𝗡𝗗𝗔𝗥𝗜𝗢 | 2͟ª͟ ͟f͟a͟s͟e͟ Segui il thread per conoscere tutte le combinazioni della Poule Scudetto e della Poule Salvezza pic.twitter.com/lJBnU7AvLo — FIGC Calcio Femminile (@FIGCfemminile) February 26, 2024

PRIMA GIORNATA: RIPOSO MILAN

SECONDA GIORNATA: MILAN-POMIGLIANO



TERZA GIORNATA: COMO WOMEN-MILAN



QUARTA GIORNATA: MILAN-NAPOLI FEMMINILE



QUINTA GIORNATA: SAMPDORIA-MILAN



