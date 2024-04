Calendario #Milan AC Femminile: gli impegni delle rossonere ad aprile, le partite

18:01,1 Apr 2024, MILANELLO.

Chiuso il mese di marzo con la vittoria sul Como, il Diavolo Rossonero femminile si prepara agli impegni di aprile. Il calendario Due appuntamenti in programma per le rossonere, che chiuderanno il girone d’andata della seconda fase con l’obiettivo di sommare gol e buone prestazioni a quanto visto nell’ultimo periodo. SERIE A FEMMINILE

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Calendario Diavolo Rossonero Femminile: gli impegni delle rossonere ad aprile, le partite appeared first on Diavolo Rossonero News 24.