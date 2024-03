Calendario #Milan AC Femminile: decisa data e ora del #Big match VS la Sampdoria

03:05,29 Mar 2024, MILANELLO.

La Figc Femminile ha deciso data e orario del match tra Diavolo Rossonero Femminile e Sampdoria. Ecco quando è in programma nel calendario rossonero Decisione ufficiale. La Figc Femminile ha comunicato le date e orari ufficiali dei prossimi impegni della Serie A 2023-24 tra Poule Scudetto e Poule salvezza: ecco quando si giocherà il match tra […]

