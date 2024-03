Calendario #Juve, tutti gli appuntamenti di marzo – NEWS

17:17, 1 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

La Juve nel mese di marzo affronterà diversi big match: ecco tutte le sfide che attendono i bianconeri

La Juve, nel mese di marzo, giocherà 4 partite e saranno fondamentali per raccogliere punti preziosi per la lotta Champions. Il club bianconero, tramite X, ha ricordato ai suoi tifosi gli appuntamenti delle prossime settimane.

Gli appuntamenti che ci attendono nel mese di marzo pic.twitter.com/oqKtDmvw0P — JuventusFC (@juventusfc) March 1, 2024

Napoli – Juve 3 marzo

Juve – Atalanta 10 marzo

Juve – Genoa 17 marzo

Lazio – Juve 30 marzo

