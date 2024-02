23:02, 27 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

La Lega Serie A ha reso noti, con il comunicato ufficiale n.176, gli anticipi e i posticipi di 25a, 26a, e 27a giornata del Campionato Primavera U19 1. Di seguito gli appuntamenti che vedranno protagonista la Juve Primavera U19 guidata da Mister Montero, reduce dalla trasferta di Verona e che lunedì 4 marzo sfiderà il Sassuolo Primavera U19 nel match in programma alle 18.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Queste le date e gli orari dei successivi impegni di campionato:

Pubblicità

25° GIORNATA

Sabato 9 marzo ore 13:00 | INTER-JUVENTUS

26° GIORNATA

Sabato 16 marzo ore 11:00 | CAGLIARI-JUVENTUS

27° GIORNATA

Lunedì 1 aprile ore 11:00 | JUVENTUS-MILAN

The post Calendario Juve Primavera U19: date e orari dalla 25° alla 27° giornata. I dettagli appeared first on Juventus News 24.