Calendario AC Milan Femminile: decisa data e ora del derby VS l’Fc Internazionale

La Figc Femminile ha comunicato il calendario del prossimo turno di Serie A 2023-24. Ecco quando si gioca Milan Inter

È ufficiale. Attraverso un comunicato diffuso sul proprio sito la Figc Femminile ha comunicato il calendario del prossimo turno di Serie A 2023-24, ultima giornata prima delle Poule Scudetto e salvezza. Ecco data e ora del derby tra Milan e Inter Women:

il match si giocherà al Vismara Puma House of Football domenica 18 febbraio alle ore 17:00.

