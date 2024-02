Calendario AC Milan Femminile: data e ora delle semifinali della Coppa Italia

La Figc Femminile ha svelto il calendario delle semifinali di Coppa Italia. Date e ora delle sfide tra Milan e Roma

È ufficiale. Attraverso un comunicato diffuso sul proprio sito la Figc Femminile ha comunicato il calendario delle semifinali di Coppa Italia 2023-24. Tra andata e ritorno ecco date ora delle sfide tra Milan Roma:

Pubblicità

ANDATA – Milan Roma – Puma House of Football, domenica 3 marzo 12:30

Pubblicità

RITORNO – Roma Milan – Tre Fontane, domenica 10 marzo 15:00

Pubblicità

The post Calendario Milan Femminile: data e ora delle semifinali della Coppa Italia appeared first on Milan News 24.