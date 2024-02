Calendario AC Milan Femminile: cambia l’orario della sfida alla Sampdoria, i dettagli

La Figc Femminile ha comunicato il cambio d’orario del match del Milan Femminile contro la Sampdoria, inizialmente previsto alle 17

Cambia l’orario del calcio d’inizio di Sampdoria Milan Femminile, match valido per la diciassettesima giornata di Serie A 2023-24. La partita inizialmente prevista per mercoledì alle 17 al Tre Campanili di Bogliasco inizierà alle 15 dello stesso giorno.

A rivelarlo è la Figc sui propri canali ufficiali attraverso un comunicato ufficiale.

