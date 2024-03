Caldara verso il completo recupero: il #Milan AC ha già deciso il prossimo #futuro del centrale! #NEWS

00:48,6 Mar 2024, MILANELLO.

Caldara verso il completo recupero: il Diavolo Rossonero ha già deciso il prossimo #futuro del difensore! Le #news sul rossonero

Mattia Caldara sta preparando il suo rientro in campo dopo il lunghissimo stop che ha coinvolto il difensore ex Juve e Atalanta. Il difensore che ha 29 anni, ha giocato 60′ con il Diavolo Rossonero Primavera nell’ultimo match contro la Fiorentina.

Tra tre mesi si concluderà il contratto con Caldara e il calcio#mercato Diavolo Rossonero ha già deciso che non sarà rinnovato. Un talento sfumato che saluterà il popolo rossonero solamente con due presenze all’attivo anche se nessuna in campionato.

