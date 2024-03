Caldara vede finalmente la fine del tunnel, ma il suo contratto con il Milan A.C. non verrà rinnovato

Pubblicità

Diffondi Informazione!

22:18, 5 Mar 2024, Articolo di *Diavoletta Rossonera*

Pubblicità

Pubblicità

La gara del #campionato #Primavera tra Milan AC, il Diavolo Rossonero, e Fiorentina ha visto due protagonisti di entrambe le prime squadre scendere in campo con l’obiettivo di riatletizzarsi in vista di un possibile impiego per la fine della stagione.

Vai alla Fonte* , che ringraziamo e condividiamo

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Appassionata del Diavolo, scrivo articoli dal 2012 sul Grande Milan! Pubblicità #Milan #NotizieMilan #UltimeMilan #MilanNews

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità