Caldara #Milan AC: com’è andato il ritorno in campo del centrale con la Fiorentina. I #Particolari della sua gara

19:48,4 Mar 2024, MILANELLO.

Caldara Diavolo Rossonero: com’è andato il ritorno in campo del difensore con la Fiorentina. I DETTAGLI della sua partita al rientro dall’infortunio

Il difensore Mattia Caldara è tornato a giocare con la maglia dei Diavoli Rossoneri per rimettere minuti sulle gambe dopo il lungo infortunio. Ecco la pagella di Diavolo Rossoneronews24 sulla prestazione del rossonero nel match tra Diavolo Rossonero Primavera e Fiorentina.

Caldara 6 – È la prima partita della sua #campionato. Scende in Primavera per rimettere minuti, continuità sulle gambe dopo il lungo stop. La condizione migliore è ancora lontana (si vede nella rincorsa a Sene sull’1-1), ma non commette grandi sbavature.

LEGGI QUI: Pagelle Diavolo Rossonero Fiorentina Primavera: i voti

